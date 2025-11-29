Théâtre La mystérieuse fête des voisins La Chaumusse
Tarif enfant
Début : 2025-11-29 20:30:00
Venez découvrir La Mystérieuse Fête des Voisins , une pièce de théâtre comique où les secrets et les intrigues des voisins se dévoilent lors d’une soirée festive, par la compagnie Les Baladins de la Combe Noire
Samedi 29 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de La Chaumusse
Réservations
– par téléphone au 06.78.94.97.07
– par mail à lebiefrouge@hotmail.com
– à l’office du tourisme de St Laurent en Grandvaux au 03.84.60.15.25 ou info@haut-jura-grandvaux.com
Venez nombreux partager ce moment de bonne humeur.
N’attendez pas que vos voisins vous en parlent… venez les voir sur scène !
Tarifs
– Adultes 10 €
– Enfants 12-18 ans 6 €
Tarifs
– Adultes 10 €
– Enfants 12-18 ans 6 €
– Enfants < 12 ans 3 €

salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 60 15 25
lebiefrouge@hotmail.com
