Théâtre La mystérieuse fête des voisins La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 17 janvier 2026.
La Sittelle, 17 Rue du coin d'amont, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-01-17 20:30:00
2026-01-17
Ce soir, Béatrice et William organisent la célèbre « fête des voisins » tant attendue !
Mais pourquoi ce banc installé au beau milieu de leur jardin intrigue-t-il les voisins ? Quel mystère cache-t-il ? Quel est donc le secret de William et Béatrice ?
Entre les mensonges, les hypocrisies, les situations loufoques et grinçantes, la soirée qui s’annonçait festive risque fort de virer au fiasco ! Et avec les voisins hauts en couleur, mieux vaut s’attendre à tout sauf à la tranquillité !
Représentation de la Troupe Les Baladins de la Combe Noire, sur invitation de la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Réservation à l’office de tourisme. .
La Sittelle, 17 Rue du coin d'amont, Saint-Laurent-en-Grandvaux, 39150 Jura, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 84 60 15 25, info@haut-jura-grandvaux.com
