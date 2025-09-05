Théâtre La mystérieuse fête des voisins La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Théâtre La mystérieuse fête des voisins La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 17 janvier 2026.

Théâtre La mystérieuse fête des voisins

La Sittelle 17 Rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Ce soir, Béatrice et William organisent la célèbre « fête des voisins » tant attendue !

Mais pourquoi ce banc installé au beau milieu de leur jardin intrigue-t-il les voisins ? Quel mystère cache-t-il ? Quel est donc le secret de William et Béatrice ?

Entre les mensonges, les hypocrisies, les situations loufoques et grinçantes, la soirée qui s’annonçait festive risque fort de virer au fiasco ! Et avec les voisins hauts en couleur, mieux vaut s’attendre à tout sauf à la tranquillité !

Représentation de la Troupe Les Baladins de la Combe Noire, sur invitation de la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Réservation à l’office de tourisme. .

La Sittelle 17 Rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

English : Théâtre La mystérieuse fête des voisins

German : Théâtre La mystérieuse fête des voisins

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La mystérieuse fête des voisins Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX