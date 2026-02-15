Théâtre La nostalgie des blattes Saint-Dizier
Théâtre La nostalgie des blattes Saint-Dizier dimanche 1 mars 2026.
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
La Nostalgie des Blattes de Pierre Notte
Deux septuagénaires, dernières survivantes d’un monde sans Botox ni faux-semblants, attendent quelqu’un qui ne viendra pas. Rivales pour préserver leur place, elles finissent par s’unir face à un univers trop propre, trop lisse… jusqu’à éprouver la nostalgie des blattes. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
