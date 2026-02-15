Théâtre La nostalgie des blattes Saint-Dizier

Théâtre La nostalgie des blattes

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Tout public

La Nostalgie des Blattes de Pierre Notte

Deux septuagénaires, dernières survivantes d’un monde sans Botox ni faux-semblants, attendent quelqu’un qui ne viendra pas. Rivales pour préserver leur place, elles finissent par s’unir face à un univers trop propre, trop lisse… jusqu’à éprouver la nostalgie des blattes. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

