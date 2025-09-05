Théâtre « La nuit de Valognes » Digny

Théâtre « La nuit de Valognes » Digny vendredi 5 septembre 2025.

Théâtre « La nuit de Valognes »

Lieu-dit Grouasleux Digny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Une nuit, dans un manoir perdu de Normandie, cinq femmes se réunissent pour faire le procès de Don Juan. Ses anciennes victimes veulent l’obliger à épouser la dernière de ses conquêtes. Mais curieusement, Don Juan accepte. La vie lui aurait-elle déjà fait ce procès ? La fin du mythe ?

Une nuit, dans un manoir perdu de Normandie, cinq femmes se réunissent pour faire le procès de Don Juan. Ses anciennes victimes veulent l’obliger à épouser la dernière de ses conquêtes. Mais curieusement, Don Juan accepte. La vie lui aurait-elle déjà fait ce procès ? La fin du mythe ? .

Lieu-dit Grouasleux Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 96 62 63 matthieubonnet@me.com

English :

One night, in a remote Normandy manor house, five women gather to put Don Juan on trial. His former victims want to force him to marry the last of his conquests. But curiously, Don Juan accepts. Has life already given him this trial? The end of the myth?

German :

Eines Nachts versammeln sich in einem abgelegenen Herrenhaus in der Normandie fünf Frauen, um Don Juan den Prozess zu machen. Seine ehemaligen Opfer wollen ihn dazu zwingen, die letzte seiner Eroberungen zu heiraten. Doch seltsamerweise willigt Don Juan ein. Hat das Leben ihm bereits diesen Prozess

Italiano :

Una notte, in un remoto maniero della Normandia, cinque donne si riuniscono per mettere sotto processo Don Giovanni. Le sue ex vittime vogliono costringerlo a sposare l’ultima delle sue conquiste. Ma stranamente Don Giovanni accetta. La vita gli ha già riservato questa prova? La fine del mito?

Espanol :

Una noche, en una remota casa solariega de Normandía, cinco mujeres se reúnen para juzgar a Don Juan. Sus antiguas víctimas quieren obligarle a casarse con la última de sus conquistas. Pero, curiosamente, Don Juan acepta. ¿Le ha deparado ya la vida este juicio? ¿El fin del mito?

L’événement Théâtre « La nuit de Valognes » Digny a été mis à jour le 2025-08-23 par OTs DU PERCHE