Théâtre la Nuit de Valognes Perrusson

Théâtre la Nuit de Valognes

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

La compagnie Quintefol a le plaisir de présenter la pièce de Eric Emmanuel Schmitt la Nuit de Valognes . Dans cette pièce, écrite par le dramaturge français le plus traduit au monde, 5 femmes trahies par Don Juan sont réunies pour faire le procès du séducteur.

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 67 56 91 batolemai@gmail.com

English :

Compagnie Quintefol is pleased to present Eric Emmanuel Schmitt’s play La Nuit de Valognes . In this play by the world’s most-translated French playwright, 5 women betrayed by Don Juan are brought together to put the seducer on trial.

German :

Die Compagnie Quintefol freut sich, das Stück von Eric Emmanuel Schmitt Die Nacht von Valognes zu präsentieren. In diesem Stück des meistübersetzten französischen Dramatikers der Welt kommen fünf von Don Juan betrogene Frauen zusammen, um dem Verführer den Prozess zu machen.

Italiano :

La compagnia Quintefol è lieta di presentare la commedia di Eric Emmanuel Schmitt La Nuit de Valognes . In questa opera, scritta dal drammaturgo francese più tradotto al mondo, 5 donne tradite da Don Giovanni si riuniscono per mettere sotto processo il seduttore.

Espanol :

La compañía Quintefol se complace en presentar la obra de Eric Emmanuel Schmitt La Nuit de Valognes . En esta obra, escrita por el dramaturgo francés más traducido del mundo, 5 mujeres traicionadas por Don Juan se reúnen para juzgar al seductor.

