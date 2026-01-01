Théâtre La Nuit de Valognes Théâtre de poche Saint-Brieuc
Début : 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-18 18:30:00
2026-01-17 2026-01-18
La troupe des Enfants du Hibou est une toute nouvelle compagnie briochine, née d’un atelier amateur dirigé par Ludovic Plestan au Théâtre de Poche. Leur première pièce, La Nuit de Valognes, d’Éric-Emmanuel Schmitt, revisite le mythe de Don Juan. Ce dernier est invité à un bal par cinq de ses anciennes victimes, d’humeur revancharde… Mais est-ce réellement un bal, ou bien est-ce son procès qui se joue ? Entre rivalités, faux-semblants et secrets, les surprises n’épargneront personne. La nuit promet d’être mouvementée… .
