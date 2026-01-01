Théâtre La Nuit de Valognes Théâtre de poche Saint-Brieuc

Théâtre La Nuit de Valognes

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-18 18:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

La troupe des Enfants du Hibou est une toute nouvelle compagnie briochine, née d’un atelier amateur dirigé par Ludovic Plestan au Théâtre de Poche. Leur première pièce, La Nuit de Valognes, d’Éric-Emmanuel Schmitt, revisite le mythe de Don Juan. Ce dernier est invité à un bal par cinq de ses anciennes victimes, d’humeur revancharde… Mais est-ce réellement un bal, ou bien est-ce son procès qui se joue ? Entre rivalités, faux-semblants et secrets, les surprises n’épargneront personne. La nuit promet d’être mouvementée… .

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre La Nuit de Valognes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme