Théâtre La nuit juste avant les forêts

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 16h30. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Un monologue à vif, sculpté par la mise en scène et les lumières, pour faire ressentir toute l’universalité du texte.

Un homme. Une nuit. Une pluie qui ne cesse de tomber. Venez découvrir un monde où les mots prennent vie solitude, exil, amour, colère et désir se racontent avec l’urgence de celui qui ne peut se taire. .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ainsidesuite.com

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English :

A raw monologue, sculpted by the staging and lighting to convey the universal nature of the text.

L’événement Théâtre La nuit juste avant les forêts Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence