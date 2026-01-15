Théâtre La Part de P’tit Jack Salle des Fêtes de Cérilly Cérilly

Théâtre La Part de P’tit Jack

Salle des Fêtes de Cérilly Place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le Centre Dramatique National de Montluçon, théâtre des Ilets, vous propose, du théâtre radiophonique en live, à la salle des fêtes de Cérilly, le Dimanche 18 janvier à 17h, avec la pièce La Part de P’tit Jack.

Jacques Descorde.

Spectacle dès 10 ans.

Salle des Fêtes de Cérilly Place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

The Centre Dramatique National de Montluçon, théâtre des Ilets, offers you live radio theater, at the Cérilly village hall, on Sunday January 18 at 5pm, with the play La Part de P’tit Jack.

Directed by Jacques Descorde.

For ages 10 and up.

