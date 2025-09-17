Théâtre : La part Sombre Théâtre La Reine Blanche Paris

Théâtre : La part Sombre Théâtre La Reine Blanche Paris mardi 16 septembre 2025.

C’est le récit d’une chute et des événements qui l’ont précédée, le trajet d’une femme schizophrène. Un regard porté sur nos propres failles, exacerbées ici jusqu’à la maladie, qui vivent en nous et peuvent se refermer ou, au contraire, devenir béantes. L’accident comme fin mais aussi début de toute chose, l’irrémédiable changement de peau. Puissant et sensible

↘ Production : Compagnie Bravo Théâtre

↘ Coproduction : MJC-CS Ti an Dud de Douarnenez, Ville de Combrit

↘ Avec le soutien de : L’Armorica à Plouguerneau, Centre Culturel Bleu Pluriel de Trégueux, Le Strapontin – Scène de Territoire de Bretagne pour les Arts du Récit, Pont-Scorff.

TEXTE=Maï David, Gaëlle Héraut

MISE EN SCÈNE / SCÉNOGRAPHIE=Gaëlle Héraut

CRÉATION LUMIÈRE=Nolwenn Delcamp-RisseJEU=Maï David

RÉGIE LUMIÈRE=Cynthia Lhopitallier

AVEC LES VOIX DE=Rozenn Fournier, Camille Kerdellant, Alice Millet, Julie Moreau

Reconstruire après le chaos – du 16 au 9 octobre 2025

Du mardi 16 septembre 2025 au jeudi 09 octobre 2025 :

samedi

de 20h00 à 21h15

mardi, jeudi

de 21h00 à 22h15

payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

