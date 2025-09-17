Théâtre : La part Sombre Théâtre La Reine Blanche Paris
Théâtre : La part Sombre Théâtre La Reine Blanche Paris mardi 16 septembre 2025.
C’est le récit d’une chute et des événements qui l’ont précédée, le trajet d’une femme schizophrène. Un regard porté sur nos propres failles, exacerbées ici jusqu’à la maladie, qui vivent en nous et peuvent se refermer ou, au contraire, devenir béantes. L’accident comme fin mais aussi début de toute chose, l’irrémédiable changement de peau. Puissant et sensible
↘ Production : Compagnie Bravo Théâtre
↘ Coproduction : MJC-CS Ti an Dud de Douarnenez, Ville de Combrit
↘ Avec le soutien de : L’Armorica à Plouguerneau, Centre Culturel Bleu Pluriel de Trégueux, Le Strapontin – Scène de Territoire de Bretagne pour les Arts du Récit, Pont-Scorff.
TEXTE=Maï David, Gaëlle Héraut
MISE EN SCÈNE / SCÉNOGRAPHIE=Gaëlle Héraut
CRÉATION LUMIÈRE=Nolwenn Delcamp-RisseJEU=Maï David
RÉGIE LUMIÈRE=Cynthia Lhopitallier
AVEC LES VOIX DE=Rozenn Fournier, Camille Kerdellant, Alice Millet, Julie Moreau
Reconstruire après le chaos – du 16 au 9 octobre 2025
Du mardi 16 septembre 2025 au jeudi 09 octobre 2025 :
samedi
de 20h00 à 21h15
mardi, jeudi
de 21h00 à 22h15
payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T00:00:00+02:00
fin : 2025-10-10T01:15:00+02:00
Date(s) : 2025-09-16T21:00:00+02:00_2025-09-16T22:15:00+02:00;2025-09-18T21:00:00+02:00_2025-09-18T22:15:00+02:00;2025-09-20T20:00:00+02:00_2025-09-20T21:15:00+02:00;2025-09-23T21:00:00+02:00_2025-09-23T22:15:00+02:00;2025-09-25T21:00:00+02:00_2025-09-25T22:15:00+02:00;2025-09-27T20:00:00+02:00_2025-09-27T21:15:00+02:00;2025-09-30T21:00:00+02:00_2025-09-30T22:15:00+02:00;2025-10-02T21:00:00+02:00_2025-10-02T22:15:00+02:00;2025-10-04T20:00:00+02:00_2025-10-04T21:15:00+02:00;2025-10-07T21:00:00+02:00_2025-10-07T22:15:00+02:00;2025-10-09T21:00:00+02:00_2025-10-09T22:15:00+02:00
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FLaReineBlanche