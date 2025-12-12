Théâtre La Pastorala dels Volurs Saint-Affrique

Théâtre La Pastorala dels Volurs

Laissez-vous entraîner dans un Noël d’ombres et de malice, où Rouquette déploie toute la force de son verbe occitan.

A partir de 12 ans

Avec Viviana Allocco, Bruno Cécillon, Nathan Le Pommelet, Simon-Pierre Ramon et Jean-Luc Terrisse

Compagnie LA RAMPE (Hérault)Comedia Dramatica d’après l’œuvre de Max Rouquette.

Achevée en 1957, cette pièce de Max Rouquette se faufile dans le registre de la Pastorale de Noël pour mieux lui tordre le cou. Ce texte cruel et poétique fait fleurir tout le génie de l’auteur sa maîtrise de la dramaturgie, sa facétie et un vrai discours social, philosophique toujours d’actualité. L’œuvre fut montée en français en 1960, son auteur ne la vit jamais jouée dans son écriture occitane originelle. La Rampe TIO se met à table en occitan, surtitré français, et vous convie au réveillon de la cupidité et des ruses ! .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 4 67 58 30 19

English :

Let yourself be drawn into a Christmas of shadows and mischief, where Rouquette unleashes the full force of his Occitan language.

