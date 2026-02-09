Théâtre La Patte d’Oie se met au sport ! Sainte-Néomaye
Salle des fêtes Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28 2026-03-29
Il était temps !, En 2026, la Patte d’Oie se met (enfin) au sport !
Jeunes et adultes montent sur scène pour des représentations pleines d’énergie, d’humour et de surprises
Au programme, pour votre plus grand plaisir
Théâtre jeunes Jeux Biolympiques de Pascal Martin
Mise en scène François Baudin (Le Baluchon)
Théâtre adultes
Mise en scène Nicolas Clauzel (La Chaloupe)
Rires, performances et esprit sportif garantis !
Ne manquez pas ces représentations uniques… Venez nombreux !
Entrée libre au chapeau .
Salle des fêtes Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
