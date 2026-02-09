Théâtre La Patte d’Oie se met au sport !

Salle des fêtes Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Il était temps !, En 2026, la Patte d’Oie se met (enfin) au sport !

Jeunes et adultes montent sur scène pour des représentations pleines d’énergie, d’humour et de surprises

Au programme, pour votre plus grand plaisir

Théâtre jeunes Jeux Biolympiques de Pascal Martin

Mise en scène François Baudin (Le Baluchon)

Théâtre adultes

Mise en scène Nicolas Clauzel (La Chaloupe)

Rires, performances et esprit sportif garantis !

Ne manquez pas ces représentations uniques… Venez nombreux !

Entrée libre au chapeau .

Salle des fêtes Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre

L’événement Théâtre La Patte d’Oie se met au sport ! Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Haut Val De Sèvre