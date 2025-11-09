Théâtre La Pensée, la Poésie et le Politique Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Début : 2025-11-09 17:00:00

Christian Gonon de la Comédie-Française

Dire les mots de Jack Ralite est une résistance. Une résistance à tous les renoncements. Culturel, politique, poétique… Une résistance puissante, entière et généreuse qui puise sa force dans une intelligence sensible de l’Humain. Une résistance avec pour seule arme le verbe et la clairvoyance des poètes. Pour que le temps ne les efface pas, Christian Gonon essaie de retrouver les sentiers de tous les combats de Jack Ralite. Il se glisse dans sa pensée comme dans un habit de lumière. À chaque carrefour il croise Aragon, Char, Hugo, Vilar, Saint-John Perse, Baudelaire…

Tout public

Durée 1h .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

