Théâtre « La performance des heures volées » – Le Hangar Zéro Le Havre, 17 mai 2025 19:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Théâtre « La performance des heures volées » Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-24

Trois rendez-vous pour un acte artistique, culturel et citoyen fort, inscrit dans le calendrier national des temps des mémoires 2025 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

Une performance scénique avant-gardiste et surréaliste qui interroge les mémoires de la traite Atlantique à travers l’histoire du Havre, ancien port négrier du 17e au 19e siècle.

Une création originale à partir des archives (Fonds Foäche, Fonds Boivin-Colombel) portée par de jeunes havrais et havraises fréquentant la Mission Locale, accompagnés par l’association Quilombo Le Havre-Guadeloupe.

Une œuvre collective, poignante, engagée, pour se souvenir, comprendre et transmettre autrement, par la scène et les corps.

Un spectacle pour toutes et tous, d’environ une heure.

Avec le soutien de Ministère de l’Intérieur Ministère des Outre-mer Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage Agence Française de Développement Mission Locale du Havre Le Hangar Zéro.

Réservations obligatoires via quilomboquentinclerget@gmail.com

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Théâtre « La performance des heures volées »

Three events for a powerful artistic, cultural and civic act, part of the Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage?s national calendar of commemorative events for 2025.

An avant-garde, surrealistic stage performance that questions the memory of the Atlantic slave trade through the history of Le Havre, a former slave port from the 17th to the 19th century.

An original creation based on archives (Fonds Foäche, Fonds Boivin-Colombel) by young people from Le Havre attending the Mission Locale, accompanied by the Quilombo Le Havre-Guadeloupe association.

A collective work, poignant and committed, to remember, understand and transmit in a different way, through the stage and the body.

A show for everyone, lasting around an hour.

With the support of Ministère de l?Intérieur Ministère des Outre-mer Fondation pour la Mémoire de l?Esclavage Agence Française de Développement Mission Locale du Havre Le Hangar Zéro.

Reservations essential via quilomboquentinclerget@gmail.com

German :

Drei Termine für einen starken künstlerischen, kulturellen und bürgerlichen Akt, der in den nationalen Kalender der Zeiten der Erinnerung 2025 der Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (Stiftung zur Erinnerung an die Sklaverei) aufgenommen wurde.

Eine avantgardistische und surrealistische Bühnenperformance, die die Erinnerungen an den atlantischen Sklavenhandel anhand der Geschichte von Le Havre, einem ehemaligen Sklavenhafen vom 17. bis 19. Jahrhundert, hinterfragt.

Eine originelle Kreation auf der Grundlage von Archiven (Fonds Foäche, Fonds Boivin-Colombel), die von Jugendlichen aus Le Havre und Havre, die die Mission Locale besuchen, in Begleitung des Vereins Quilombo Le Havre-Guadeloupe erarbeitet wurde.

Ein kollektives, ergreifendes und engagiertes Werk, um sich zu erinnern, zu verstehen und auf andere Weise zu vermitteln, durch die Bühne und die Körper.

Eine Aufführung für alle, etwa eine Stunde lang.

Mit der Unterstützung von:Ministère de l’Intérieur Ministère des Outre-mer Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage Agence Française de Développement Mission Locale du Havre Le Hangar Zéro.

Reservierungen sind erforderlich über quilomboquentinclerget@gmail.com

Italiano :

Tre eventi per ricordare un potente atto artistico, culturale e civico, parte del calendario nazionale 2025 della Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

Uno spettacolo teatrale avanguardistico e surreale che esamina la memoria della tratta atlantica degli schiavi attraverso la storia di Le Havre, ex porto di commercio degli schiavi dal XVII al XIX secolo.

Una creazione originale basata sugli archivi (Fonds Foäche, Fonds Boivin-Colombel) dei giovani di Le Havre che frequentano la Mission Locale, accompagnati dall’associazione Quilombo Le Havre-Guadeloupe.

Un lavoro collettivo, struggente e impegnato, per ricordare, comprendere e tramandare in modo diverso, attraverso il palcoscenico e i corpi.

Uno spettacolo per tutti, della durata di circa un’ora.

Con il sostegno di: Ministère de l’Intérieur Ministère des Outre-mer Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage Agence Française de Développement Mission Locale du Havre Le Hangar Zéro.

Prenotazione obbligatoria tramite quilomboquentinclerget@gmail.com

Espanol :

Tres actos para conmemorar un poderoso acto artístico, cultural y cívico, parte del calendario nacional de actos conmemorativos de 2025 de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

Un espectáculo escénico vanguardista y surrealista que examina la memoria de la trata atlántica a través de la historia de El Havre, antiguo puerto negrero entre los siglos XVII y XIX.

Una creación original basada en archivos (Fonds Foäche, Fonds Boivin-Colombel) realizada por jóvenes de Le Havre que asisten a la Mission Locale, acompañados por la asociación Quilombo Le Havre-Guadalupe.

Una obra colectiva, conmovedora y comprometida, para recordar, comprender y transmitir de otra manera, a través de la escena y los cuerpos.

Un espectáculo para todos los públicos, de alrededor de una hora de duración.

Con el apoyo de: Ministère de l’Intérieur Ministère des Outre-mer Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage Agence Française de Développement Mission Locale du Havre Le Hangar Zéro.

Reserva obligatoria a través de quilomboquentinclerget@gmail.com

