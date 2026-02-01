[Théâtre] la Perruche et le Poulet

Boulleret Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Grenier du Nohain organise une représentation de la pièce La Perruche et le Poulet

Les bénéfices de l’action iront au profit des Amis de la Tour des Fiefs.

Sur réservation

Organisé par le Rotary club Cosne-Sancerre au profit des Amis de la Tour des Fiefs, de Sancerre.

Une comédie policière de Robert Thomas Dans le bureau de Maître Rocher, notaire, la standardiste , Melle Alice (La Perruche) fait régner la bonne humeur. Mais, à la suite d’un mystérieux fait divers, elle doit bientôt affronter la fureur de l’Inspecteur Grandin, dit Tête de Fer (Le Poulet), en qui elle reconnaît un copain de jeunesse. Ensemble, ils vont mener l’enquête… représentation par le Grenier du Nohain.

Réservation au 06 71 21 67 48 12 .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 21 67 48

