Théâtre La Perruche et le Poulet Salle des fêtes Donzy samedi 31 janvier 2026.
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 20:00:00
2026-01-31
La troupe vous propose d’assister au spectacle avec la représentation de La Perruche et le Poulet , comédie policière de Robert Thomas. L’assurance de deux heures d’un spectacle drôle, réjouissant et aux multiples rebondissements ! Soirée sur réservation. .
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 74 93
