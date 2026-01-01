Théâtre La Perruche et le Poulet Salle des fêtes Donzy

Théâtre La Perruche et le Poulet

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 20:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La troupe vous propose d’assister au spectacle avec la représentation de La Perruche et le Poulet , comédie policière de Robert Thomas. L’assurance de deux heures d’un spectacle drôle, réjouissant et aux multiples rebondissements ! Soirée sur réservation. .

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 74 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La Perruche et le Poulet

L’événement Théâtre La Perruche et le Poulet Donzy a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire