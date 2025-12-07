Théâtre La Perruche et le Poulet Salle des fêtes Imphy

Théâtre La Perruche et le Poulet

Salle des fêtes 48, rue Paul Vaillant Couturier Imphy Nièvre

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Compagnie Le Grenier du Nohain

Pièce de Robert Thomas

Dans le bureau de Me Rocher, notaire, la standardiste, Melle Alice (la perruche) fait régner la bonne humeur. Alors qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps de son patron poignardé ! Elle appelle la police et s’évanouit… Lorsqu’elle revient à elle, le mort a disparu ! Elle doit bientôt affronter la fureur de l’Inspecteur Grandin, dit Tête de Fer (le poulet), en qui elle reconnaît un copain de jeunesse… Ensemble, ils vont mener l’enquête…

Cette comédie policière à succès allie avec bonheur humour et suspense à la française . Le Grenier du Nohain s’en empare avec délice. .

Salle des fêtes 48, rue Paul Vaillant Couturier Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00

