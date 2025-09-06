Théâtre La pesanteur et la grâce de Simone Weil Reutenbourg

Théâtre La pesanteur et la grâce de Simone Weil Reutenbourg samedi 6 septembre 2025.

Théâtre La pesanteur et la grâce de Simone Weil

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Dans le cadre du Mois de la Création, nous accueillons la comédienne Roxane BORGNA, après son succès au Festival off d’Avignon, elle vient spécialement pour le Mois de la Création à Reinacker. « Les mots sont miséreux quand il s’agit de décrire le Verbe, c’est-à-dire la beauté dans sa pureté absolue.

Une promesse de Dostoïevski assure pourtant que cette beauté sauvera le monde. L’instant poétique nous y a fait croire. Roxane Borgna servante de l’écriture donne à entendre Simone Weil, la philosophe engagée et mystique du XXe siècle, à travers l’une de ses œuvres puisées dans le sublime La pesanteur et la grâce .

Humble solennité du ciel touchant la part indestructible de l’être, mis tout simplement à notre portée. » .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La pesanteur et la grâce de Simone Weil Reutenbourg a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Saverne et sa région