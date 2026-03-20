Théâtre la petite soldate Le Rouetton Cérilly

Théâtre la petite soldate

Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le théâtre des Ilets CDN Montluçon en partenariat avec le Rouetton de Cérilly proposent La petite soldate , samedi 28 mars à 15h au Rouetton.

Théâtre dès 8 ans avec Mihaela Michailov et Claire Angenot.

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Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38

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English :

Théâtre des Ilets CDN Montluçon in partnership with Rouetton de Cérilly present La petite soldate , Saturday March 28 at 3pm at Rouetton.

Theater for ages 8 and up, with Mihaela Michailov and Claire Angenot.

L’événement Théâtre la petite soldate Cérilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme