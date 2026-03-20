Théâtre la petite soldate Le Rouetton Cérilly
Théâtre la petite soldate Le Rouetton Cérilly samedi 28 mars 2026.
Théâtre la petite soldate
Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le théâtre des Ilets CDN Montluçon en partenariat avec le Rouetton de Cérilly proposent La petite soldate , samedi 28 mars à 15h au Rouetton.
Théâtre dès 8 ans avec Mihaela Michailov et Claire Angenot.
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Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38
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English :
Théâtre des Ilets CDN Montluçon in partnership with Rouetton de Cérilly present La petite soldate , Saturday March 28 at 3pm at Rouetton.
Theater for ages 8 and up, with Mihaela Michailov and Claire Angenot.
L’événement Théâtre la petite soldate Cérilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme