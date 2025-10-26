Théâtre La Peur de Stefan Zweig La Maison (Petite Salle) Nevers

Théâtre La Peur de Stefan Zweig

La Maison (Petite Salle) 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Début : 2025-10-26 16:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Pour sa première création, la jeune Compagnie neversoise le Chant du Cygne, composée d’anciens élèves du Conservatoire de Nevers, a confié à Olivier Broda la mise en scène de son adaptation théâtrale de La Peur de Stefan Zweig.

On assiste dans cette pièce à la descente aux enfers d’une grande bourgeoise infidèle victime d’un maître chanteur, dans un univers habité par les ombres des thrillers des années 50.

Fortement implantés sur le territoire nivernais, elle a travaillé avec le soutien de la Ville et du Conservatoire de Nevers, du Conseil Départemental et du Crédit Agricole Centre Loire, et en partenariat avec l’ESAAB pour ses décors et le Lycée Jean Rostand pour ses costumes.

Rendez vous le 26 octobre à 16h à La Maison à Nevers. .

La Maison (Petite Salle) 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 22 70 compagnielechantducygne@gmail.com

