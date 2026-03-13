Théâtre La pièce de théâtre improvisée Le Poulailler Le Havre

Théâtre La pièce de théâtre improvisée

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Une histoire créée sous vos yeux, sans texte ni filet, où tout peut arriver. Les improvisateurs découvriront le découpage en actes quelques secondes avant d’entrer en scène…

Réservation obligatoire. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

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English : Théâtre La pièce de théâtre improvisée

L’événement Théâtre La pièce de théâtre improvisée Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie