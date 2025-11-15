THÉÂTRE « LA PLACE DU VILLAGE » La Salvetat-sur-Agout

THÉÂTRE « LA PLACE DU VILLAGE » La Salvetat-sur-Agout samedi 15 novembre 2025.

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

L’Association Culture & Tradition propose une soirée Théâtre avec « Les Nouveaux Troubadours » de Saint Sever du Moustier « Place du Village »
English :

The Association Culture & Tradition proposes an evening of theater with « Les Nouveaux Troubadours » from Saint Sever du Moustier: « Place du Village »

German :

Der Verein Kultur & Tradition schlägt einen Theaterabend mit « Les Nouveaux Troubadours » aus Saint Sever du Moustier vor: « Place du Village »

Italiano :

L’Associazione Cultura & Tradizione propone una serata di teatro con « Les Nouveaux Troubadours » di Saint Sever du Moustier: « Place du Village »

Espanol :

La Asociación Cultura y Tradición ofrece una velada teatral con « Les Nouveaux Troubadours » de Saint Sever du Moustier: « Place du Village »

