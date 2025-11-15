THÉÂTRE « LA PLACE DU VILLAGE » La Salvetat-sur-Agout
Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
L’Association Culture & Tradition propose une soirée Théâtre avec « Les Nouveaux Troubadours » de Saint Sever du Moustier « Place du Village »
Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 61 47
English :
The Association Culture & Tradition proposes an evening of theater with « Les Nouveaux Troubadours » from Saint Sever du Moustier: « Place du Village »
German :
Der Verein Kultur & Tradition schlägt einen Theaterabend mit « Les Nouveaux Troubadours » aus Saint Sever du Moustier vor: « Place du Village »
Italiano :
L’Associazione Cultura & Tradizione propone una serata di teatro con « Les Nouveaux Troubadours » di Saint Sever du Moustier: « Place du Village »
Espanol :
La Asociación Cultura y Tradición ofrece una velada teatral con « Les Nouveaux Troubadours » de Saint Sever du Moustier: « Place du Village »
