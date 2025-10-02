Théâtre La plus précieuse des marchandises Espace des Augustins Montauban
Théâtre La plus précieuse des marchandises Espace des Augustins Montauban jeudi 2 octobre 2025.
Dans un grand bois, vivent un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne en mal d’enfant. Tout près, une ligne de chemin de fer où des trains passent régulièrement…
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 17 14 52 passanstoit@yahoo.fr
English : Theater The most precious commodity
In a large forest, live a poor lumberjack and a poor lumberjack’s wife, both longing for a child. Nearby, a railway line where trains pass regularly…
German :
In einem großen Wald leben ein armer Holzfäller und eine arme Holzfällerin mit Kinderwunsch. Ganz in der Nähe befindet sich eine Eisenbahnlinie, auf der regelmäßig Züge vorbeifahren…
Italiano :
Un povero taglialegna e la sua moglie vivono in un grande bosco. Nelle vicinanze c’è una linea ferroviaria dove i treni passano regolarmente…
Espanol : Teatro El bien más preciado
En un gran bosque, viven un leñador pobre y su esposa, ambos anhelando tener un hijo. Cerca, hay una vía férrea por donde pasan trenes regularmente…
