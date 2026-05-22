Mulhouse

Théâtre La pomme empoisonnée

39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-14

Le Théâtre de la Sinne accueille La pomme empoisonnée, un spectacle familial sensible et plein d’émotion autour des relations entre belle-mère et belle-fille.

À travers une mise en scène symbolique et une histoire inspirée du réel, cette création explore avec finesse les tensions, les incompréhensions… puis la naissance d’un lien inattendu. Une pièce touchante qui bouscule les idées reçues sur les familles recomposées et célèbre la force du dialogue et de l’amour.

Dès 8 ans .

39 Rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 01 treteaux@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Théâtre La pomme empoisonnée Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace