Théâtre La pomme empoisonnée Saumur

En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme rouge empoisonnée posée sur une table. Et une question: qui de la belle-mère ou de la belle fille l’a placée là ?

La Pomme empoisonnée est une pièce sur la famille recomposée et plus largement sur notre capacité à vivre ensemble. Elle raconte le cheminement vers une complicité inattendue, née malgré les disputes, malgré les incompréhensions ; le témoignage authentique et autobiographique d’un amour qui a trouvé son chemin et a pu dépasser les préjugés ; un spectacle pour ouvrir le dialogue sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d’appauvrir le concept de famille, le font grandir et lui donnent des couleurs inédites.

Douée pour revisiter les contes traditionnels, la compagnie d’origine belge Pan ! découverte dans le cadre du festival du Chainon Manquant, offre un spectacle d’une grande intelligence avec une fantaisie remarquable.

Echoing a famous fairy tale, this story begins with a poisoned red apple placed on a table. And a question: who put it there, the mother-in-law or the daughter-in-law?

In Anlehnung an ein bekanntes Märchen beginnt diese Geschichte mit einem vergifteten roten Apfel, der auf einem Tisch liegt. Und eine Frage: Wer hat ihn dort hingelegt, die Stiefmutter oder die Stieftochter?

Riecheggiando una famosa fiaba, questa storia inizia con una mela rossa avvelenata posta su un tavolo. E una domanda: chi l’ha messa lì, la suocera o la nuora?

Haciéndose eco de un famoso cuento de hadas, esta historia comienza con una manzana roja envenenada colocada sobre una mesa. Y una pregunta: ¿quién la puso ahí, la suegra o la nuera?

