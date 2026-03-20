Théâtre La poule de Noël Salle La Source Évaux-les-Bains
Théâtre La poule de Noël Salle La Source Évaux-les-Bains samedi 4 avril 2026.
Théâtre La poule de Noël
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pièce de théâtre jouée par l’association La combraille Vive .
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre La poule de Noël Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme