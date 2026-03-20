Théâtre La poule de Noël Salle La Source Évaux-les-Bains

Théâtre La poule de Noël 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 2026-04-04

Théâtre La poule de Noël Salle La Source Évaux-les-Bains samedi 4 avril 2026.

Théâtre La poule de Noël

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Pièce de théâtre jouée par l’association La combraille Vive   .

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement Théâtre La poule de Noël Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme

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