Théâtre « La poule de Noël » Natzwiller

13 rue Principale Natzwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-25 2025-10-26 2025-11-02

« Les Zounâs » présentent leur nouveau spectacle, une comédie en deux actes signée Patricia Haubé. Mise en scène collaborative avec la participation de Marie-Hélène Klein et Roger Charlier. Décor imaginé par Charlène Rémy.

« Jean-Christophe, docteur en psychiatrie, et sa chérie, Sonia, qui est podologue et a un poisson rouge pour animal de compagnie, doivent partir quelques jours réveillonner en famille chez les parents de Jean-Christophe.

La maison étant en travaux, la laisser aux mains d’Alberto, chef de chantier quelque peu farfelu fait monter le stress.

Sans compter des imprévus de dernière minute.

La venue de Lisette, sœur jumelle de Sonia, l’arrivée de Dominique, frère de Jean-Christophe, le débarquement inopiné des parents, ainsi que de Mlle Perche, une cliente à la double personnalité, et enfin de Gabrielle, la « glu » de Dominique, viennent faire basculer tous les plans et semer la zizanie. » .

13 rue Principale Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 06 41 mairie.neuviller@wanadoo.fr

