Théâtre la presk’histoire de Folligny Salle de convivialité Folligny
Théâtre la presk’histoire de Folligny Salle de convivialité Folligny dimanche 14 décembre 2025.
Théâtre la presk’histoire de Folligny
Salle de convivialité Rue du Carrefour Bailly Folligny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Vener découvrir ce qu’il s’est vraiment passé ou pas…
Spectacle de théâtre improvisé par les Pres’Killers.
Réservation au 07 77 26 69 52. .
Salle de convivialité Rue du Carrefour Bailly Folligny 50320 Manche Normandie +33 7 77 26 69 52
English : Théâtre la presk’histoire de Folligny
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre la presk’histoire de Folligny Folligny a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Granville Terre et Mer