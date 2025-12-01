Théâtre la presk’histoire de Folligny Salle de convivialité Folligny

Théâtre la presk’histoire de Folligny

Salle de convivialité Rue du Carrefour Bailly Folligny Manche

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Vener découvrir ce qu’il s’est vraiment passé ou pas…

Spectacle de théâtre improvisé par les Pres’Killers.

Réservation au 07 77 26 69 52. .

+33 7 77 26 69 52

