Théâtre La presse est unanime (vendredi 13 & samedi 14 à 20h45 dimanche 15 à 15h) Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre La presse est unanime (vendredi 13 & samedi 14 à 20h45 dimanche 15 à 15h)

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

D’après la pièce de Laurent Ruquier Mise en scène Dominique Poirier et Pierryves Lembeye

Après une absence au cinéma pendant une période de six ans, l’actrice Stéphanie Grumet fait son retour sur le grand écran. Son compagnon, Pierre-Louis Saintaignan, critique réputé et redouté au journal Le Figaro lui fait la promesse d’écrire une critique objective sur son nouveau film, tellement objective qu’il en dénigrera le jeu de sa compagne.

Stéphanie traverse cette épreuve accompagnée de son amie de longue date Juliette Balan et de l’attaché de presse de son film Kevin Vautier. Deux autres personnages interviennent également dans le conflit, l’assistant de Saintaignan, Benoît Guillemin et Geneviève Trouparent, critique au journal Le Monde.

Vendredi 13 à 20h45

Samedi 14 à 20h45

Dimanche 15 à 15h .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

