Théâtre La prochaine fois que tu mordras la poussière Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime samedi 4 avril 2026.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Cette adaptation scénique du roman de Panayotis Pascot explore, avec une sensibilité vibrante et un dispositif audacieux, …
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr
English : Theater: The next time you bite the dust
This stage adaptation of Panayotis Pascot’s novel explores, with vibrant sensitivity and a bold approach…
