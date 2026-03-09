Théâtre La prochaine fois que tu mordras la poussière Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Théâtre La prochaine fois que tu mordras la poussière

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette adaptation scénique du roman de Panayotis Pascot explore, avec une sensibilité vibrante et un dispositif audacieux, …

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

English : Theater: The next time you bite the dust

This stage adaptation of Panayotis Pascot’s novel explores, with vibrant sensitivity and a bold approach…

