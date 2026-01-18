Théâtre La puce à l’oreille Le Mas-d’Agenais
Théâtre La puce à l’oreille Le Mas-d’Agenais samedi 24 janvier 2026.
Théâtre La puce à l’oreille
Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pièce de théâtre La puce à l’Oreille à la salle des fêtes du Mas d’Agenais.
Pièce de théâtre La puce à l’Oreille à la salle des fêtes du Mas d’Agenais. .
Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 43 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre La puce à l’oreille
Play La puce à l’Oreille at the village hall in Le Mas d’Agenais.
L’événement Théâtre La puce à l’oreille Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Val de Garonne