Théâtre – La raison du plus fou Palais des Arts et du Festival Dinard

vendredi 20 novembre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Théâtre – La raison du plus fou

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 21:45:00

Date(s) :

2026-11-20

Théâtre

À vingt ans, ils étaient frères. Vingt ans après, ils sont rivaux. Le temps d’une soirée, Denis Diderot et Jean-Jacques Rousseau jouent aux échecs une partie burlesque et palpitante où tous les coups sont permis.

Lorsque Rousseau publie Les Confessions, Diderot crie à l’hérésie. La rupture entre les deux anciens amis devient une confrontation aussi brillante que jubilatoire, où l’esprit pique et l’ego vacille.

Entre l’intime de Rousseau et l’ambition universelle de l’Encyclopédie, leurs visions s’entrechoquent avec panache.

Portée par des échanges vifs, ironiques et savoureux, la pièce mêle rire et pensée dans un duel aussi mordant que

profondément humain, au coeur des Lumières.

Texte de Franck Mercadal, d’après les écrits de Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot.

EN PLUS !

Une rencontre avec les artistes sera proposée à l’issue de la représentation, ainsi qu’une dédicace-vente du texte

par l’auteur.

Placement numéroté (assis)

Durée : 1 h 15, sans entracte

Tout public, à partir de 12 ans

Le vendredi 20 novembre 2026 à 20h30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Théâtre – La raison du plus fou Dinard a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme