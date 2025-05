Théâtre : EquiQuanto – Théâtre La Reine Blanche Paris, 3 juin 2025, Paris.

Qui n’a jamais rêvé de pénétrer l’étrangeté du monde quantique ? De comprendre, avec les mots du quotidien, cette science au nom si mystérieux qui traite de l’infiniment petit et de ses troublantes conséquences sur tout ce qui nous entoure, de l’atome à l’étoile en passant par la téléportation et les ordinateurs quantiques ? Cette lecture du monde si déroutante où les objets perdent leur identité propre, où certains phénomènes semblent défier l’espace et le temps, où tout n’est que matière-lumière, énergie et information, vibrations éphémères en perpétuelle co-création. Où l’un se conjugue au multiple, et où le si mal nommé vide est empli d’une énergie prodigieuse, pendant qu’une pluie d’univers s’enchevêtre sans cesse à l’infini.

AVEC=Charles Antoine, enseignant-chercheur à Jussieu, Sorbonne-Université.

DESSINS + PEINTURES + GRAVURES=Paul Kichilov

Le mardi 03 juin 2025

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre La Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris

La physique quantique comme vous ne l’avez jamais vue ! La conférence-spectacle qui désarçonne le réel.