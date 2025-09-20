Théâtre | La reine vierge Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Théâtre | La reine vierge Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre 2025, 17h>18h |

Inspirée par le règne d’Élisabeth Ire, La Reine Vierge conjugue réflexions contemporaines avec bals et intrigues politiques. Cinq interprètes donnent vie aux douze personnages de la pièce.

Imaginez un jeune couple passionné par la musique et la fête. Lui adore la faire rire et la faire danser, elle a enfin réussi à accorder sa confiance à un homme. Robert et Élisabeth sont profondément amoureux et elle découvre qu’elle est enceinte. Mais nous sommes au XVIe siècle, Élisabeth est reine d’Angleterre et se retrouve déchirée entre son amour pour un homme marié indigne de son rang, dont elle porte l’enfant, et les pressions politiques qui la poussent à épouser un prince étranger.

Texte et mise en scène : Léonie Guilbert

Co-direction d’acteurs : Jean-François Chatillon

Avec : Jean-François Chatillon, Juliette Chouraqui, Léonie Guilbert, Arnaud Pontois-Blachère, Pierre Veyne

Tout public à partir de 10 ans.

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Un spectacle de la compagnie Le Feu et la Braise

Le samedi 20 septembre 2025

de 17h00 à 21h00

gratuit

Gratuit sur réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T17:00:00+02:00_2025-09-20T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin