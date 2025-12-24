THÉÂTRE LA RETZ’PLIQUE, Espace culturel St Roch Saint-Père-en-Retz
samedi 17 janvier 2026.
THÉÂTRE LA RETZ’PLIQUE
Espace culturel St Roch 15 rue Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-01-17 20:15:00
fin : 2026-01-23
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01
THÉÂTRE À SAINT-PÈRE-EN-RETZ SAISON 2026
La Retz’Plique vous invite à plonger au cœur de la forêt…
Mais rassurez-vous pas qu’on se perde
FORÊT, PAS QU’ON SE PERDE
Une création de Viviane Tardivel, sensible et immersive, qui interroge nos chemins, nos égarements et ce que la forêt révèle de nous.
✨ En première partie
10 MINUTES SANS FIN de Victorien Kissling, une pièce courte et intense qui ouvre la soirée avec force et poésie.
Espace culturel Saint-Roch Saint-Père-en-Retz
Dates des représentations
• Samedi 17 janvier à 20h15
• Dimanche 18 janvier à 14h30
• Vendredi 23 janvier à 20h15
• Samedi 24 janvier à 20h15
• Dimanche 25 janvier à 14h30
• Samedi 31 janvier à 20h15
• Dimanche 1er février à 14h30
️ Tarifs
• Adulte 8 €
• Mineur 4 €
Réservations www.billetweb.fr/laretzplique2026
07 80 07 24 03
Espace culturel St Roch 15 rue Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire sallestroch@saintpereenretz.fr
