THÉÂTRE LA REVANCHE D’HÉLÈNE Merville
THÉÂTRE LA REVANCHE D’HÉLÈNE Merville vendredi 7 novembre 2025.
THÉÂTRE LA REVANCHE D’HÉLÈNE
L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Profitez d’une pièce de théâtre à l’espace Arpège et passez un bon moment entre ami(e)s !
Créée et interprétée par la Compagnie Inter Artistique. « À Berlin, une jeune femme soupçonnée d’aider un groupe de résistants se fait interroger et torturer par la Gestapo SS. Quelques années plus tard, elle se retrouve dans un café, face à son bourreau, devenu serveur. Une rencontre inattendue… Un hommage aux combattants morts au combat pour la liberté. » Forfait Mervill’en Scène ! Profitez de 2 soirées théâtre à l’Arpège pour 22€, réduit 18€ ou 3 soirées théâtre pour 35€, réduit 30€. 12 .
L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr
English :
Enjoy a play at Espace Arpège and have a great time with friends!
German :
Genießen Sie ein Theaterstück im Espace Arpège und verbringen Sie eine gute Zeit mit Ihren Freunden!
Italiano :
Godetevi uno spettacolo all’Espace Arpège e divertitevi con gli amici!
Espanol :
Disfrute de una obra de teatro en el Espace Arpège y páselo en grande con sus amigos
L’événement THÉÂTRE LA REVANCHE D’HÉLÈNE Merville a été mis à jour le 2025-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE