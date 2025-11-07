THÉÂTRE LA REVANCHE D’HÉLÈNE Merville

L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Profitez d’une pièce de théâtre à l’espace Arpège et passez un bon moment entre ami(e)s !

Créée et interprétée par la Compagnie Inter Artistique. « À Berlin, une jeune femme soupçonnée d’aider un groupe de résistants se fait interroger et torturer par la Gestapo SS. Quelques années plus tard, elle se retrouve dans un café, face à son bourreau, devenu serveur. Une rencontre inattendue… Un hommage aux combattants morts au combat pour la liberté. » Forfait Mervill’en Scène ! Profitez de 2 soirées théâtre à l’Arpège pour 22€, réduit 18€ ou 3 soirées théâtre pour 35€, réduit 30€. 12 .

L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr

English :

Enjoy a play at Espace Arpège and have a great time with friends!

German :

Genießen Sie ein Theaterstück im Espace Arpège und verbringen Sie eine gute Zeit mit Ihren Freunden!

Italiano :

Godetevi uno spettacolo all’Espace Arpège e divertitevi con gli amici!

Espanol :

Disfrute de una obra de teatro en el Espace Arpège y páselo en grande con sus amigos

