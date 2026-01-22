Théâtre La Revanche Route d’Uzerche Vigeois

Théâtre La Revanche

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La troupe Les Imprévus du Foyer culturel de Vigeois et

la compagnie Les petits pois sont rouges présentent La Revanche.

Comédie ironique et euphorisante.

D’après Potiche de Barillet et Gredy.

Nous sommes à la fin des années 70.

Robert Pujol, un riche industriel qui porte toujours sa cravate bien serrée, dirige depuis des années son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi exécrable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme Suzanne, qu’il prend pour une potiche.

Mais à la suite d’une grève et d’une séquestration de Robert, qui n’est pas sans conséquences sur ses problèmes cardiaques, Suzanne se retrouve momentanément à la direction de l’usine et se révèle, à la surprise générale, une femme de tête et d’action…

Durée 1h45

Entrée 8€. .

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12 foyer.vigeois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre La Revanche Vigeois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze