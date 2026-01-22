Théâtre La Revanche Route d’Uzerche Vigeois
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
La troupe Les Imprévus du Foyer culturel de Vigeois et
la compagnie Les petits pois sont rouges présentent La Revanche.
Comédie ironique et euphorisante.
D’après Potiche de Barillet et Gredy.
Nous sommes à la fin des années 70.
Robert Pujol, un riche industriel qui porte toujours sa cravate bien serrée, dirige depuis des années son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi exécrable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme Suzanne, qu’il prend pour une potiche.
Mais à la suite d’une grève et d’une séquestration de Robert, qui n’est pas sans conséquences sur ses problèmes cardiaques, Suzanne se retrouve momentanément à la direction de l’usine et se révèle, à la surprise générale, une femme de tête et d’action…
Durée 1h45
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12 foyer.vigeois@gmail.com
