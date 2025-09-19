Théâtre LA RIVIÈRE À L’ENVERS Amiens

Théâtre LA RIVIÈRE À L’ENVERS

8 Rue des Majots Amiens Somme

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-19 15:20:00

Chloé Rannou et Éléonore Mantelle

Collectif de Travers

Tomek, jeune orphelin de 13 ans, tient inlassablement sa petite épicerie de village. Un

jour, une jeune fille, Hannah, débarque et lui dit être à la recherche de l’eau de la Rivière Qjar: C’est l’eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez pas? .

Bouleversé par cette rencontre, il décide de partir également à la recherche de cette étrange rivière.

Démarre alors un voyage initiatique sur le chemin de la construction de soi. Le spectacle mélange jeu, magie et théâtre d’ombres, portés sur un écran central, comme une fenêtre ouvrant sur la multitude de pays que Tomek traversera.

Gratuit | Tout public à partir de 8 ans

Magie et théâtre d’ombres, d’après le roman de

Jean-Claude Mourlevat (Pocket jeunesse)

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

