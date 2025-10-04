THÉÂTRE « La Robe à Fleurs » Héric

THÉÂTRE « La Robe à Fleurs » Héric samedi 4 octobre 2025.

La Médiathèque Héric Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 15:00:00

Spectacle La Robe à Fleurs semaine bleue

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Médiathèque vous propose d’assister au spectacle La Robe à Fleurs de la Compagnie La Gamine.

Ce solo de théâtre et bal chanté est ponctué de personnages et d’anecdotes du bar « chez Mado » pendant l’Occupation et dans les années 1950. Ce spectacle interactif est une parenthèse chaleureuse où le public est invité à chanter au coude à coude et à valser, « le cœur rempli de fleurs » !

Le texte de la pièce est issu de collectages à Renac et à l’EHPAD de Redon.

Gratuit, sur réservation .

La Médiathèque Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 96 01 mediatheque@heric.fr

