THÉÂTRE « La Robe à Fleurs »
La Médiathèque Héric Loire-Atlantique
Spectacle La Robe à Fleurs semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Médiathèque vous propose d’assister au spectacle La Robe à Fleurs de la Compagnie La Gamine.
Ce solo de théâtre et bal chanté est ponctué de personnages et d’anecdotes du bar « chez Mado » pendant l’Occupation et dans les années 1950. Ce spectacle interactif est une parenthèse chaleureuse où le public est invité à chanter au coude à coude et à valser, « le cœur rempli de fleurs » !
Le texte de la pièce est issu de collectages à Renac et à l’EHPAD de Redon.
Gratuit, sur réservation .
La Médiathèque Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 96 01 mediatheque@heric.fr
English :
La Robe à Fleurs show Blue Week
German :
Aufführung La Robe à Fleurs Blaue Woche
Italiano :
Spettacolo La Robe à Fleurs Semaine Bleue
Espanol :
Espectáculo La Robe à Fleurs Semaine Bleue
