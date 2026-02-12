Théâtre La saga de Molière Espace Culture et Loisirs Badonviller
Théâtre La saga de Molière
Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller Meurthe-et-Moselle
Début : Lundi Lundi 2026-03-09 19:00:00
La Compagnie Les Estivants vous propose s’inspire des œuvres de Molière pour vous proposer une pièce originale.
Tarif: 8€ en espèces uniquement ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Informations et réservations au 03 83 71 45 84 ou par mail à charlotte.benard@ccvp.frTout public
Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84 charlotte.benard@ccvp.fr
English :
The Compagnie Les Estivants offers you an original play inspired by Molière’s works.
Price: 8? cash only; free for under-18s.
Information and reservations on 03 83 71 45 84 or by e-mail at charlotte.benard@ccvp.fr
