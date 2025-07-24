Théâtre -La sage de Molière Auditorium de la Louvière Épinal
Théâtre -La sage de Molière Auditorium de la Louvière Épinal mardi 7 avril 2026.
Théâtre -La sage de Molière
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Mardi 2026-04-07 20:30:00
2026-04-07 22:05:00
2026-04-07
Cinq comédiennes s’amusent à raconter l’histoire de Molière dans un spectacle décapant.Tout public
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25
English :
Five actresses have fun telling Molière’s story in a scathing show.
German :
Fünf Schauspielerinnen haben Spaß daran, Molières Geschichte in einer schrillen Show zu erzählen.
Italiano :
Cinque attrici si divertono a raccontare la storia di Molière in uno spettacolo scabroso.
Espanol :
Cinco actrices se divierten contando la historia de Molière en un espectáculo mordaz.
