Théâtre -La sage de Molière Auditorium de la Louvière Épinal

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Mardi Mardi 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:05:00

2026-04-07

Cinq comédiennes s’amusent à raconter l’histoire de Molière dans un spectacle décapant.Tout public

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

English :

Five actresses have fun telling Molière’s story in a scathing show.

German :

Fünf Schauspielerinnen haben Spaß daran, Molières Geschichte in einer schrillen Show zu erzählen.

Italiano :

Cinque attrici si divertono a raccontare la storia di Molière in uno spettacolo scabroso.

Espanol :

Cinco actrices se divierten contando la historia de Molière en un espectáculo mordaz.

