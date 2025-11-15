Théâtre La sardine sur le balcon Lorris

Théâtre La sardine sur le balcon

Place du Martroi Lorris Loiret

Début : 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Théâtre La sardine sur le balcon

Théâtre La sardine sur le balcon de Vivien Lhéraux. 20h. Centre culturel du martroi. entrée libre. La pièce raconte l'histoire d'un couple qui déménage et qui souhaite vendre son appartement mais c'était sans compter sur de vieilles affaires qui reviennent sur le devant de la scène. Entre les visites des potentiels acheteurs et le mauvais garçon qui refait surface, le peintre docile, mais quelque peu intrusif, la police qui enquête sur un vol dans la bijouterie de la rue, le couple a bien du mal à s'organiser sereinement dans cet imbroglio de situations.

Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 21 19 10

English :

Theater La sardine sur le balcon (The sardine on the balcony)

German :

Theater Die Sardine auf dem Balkon

Italiano :

Teatro La sardine sur le balcon (La sardina sul balcone)

Espanol :

Teatro La sardine sur le balcon (La sardina en el balcón)

