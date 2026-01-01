Théâtre La Semeuse Guimps

Théâtre Guimps La Semeuse depuis 1929 Le Futur en Parodie et la Famille en Or, deux comédies de Olivier Tourancheau, et Ferme sous Haute tension , comédie de Viviane Tardivel et de Olivier Tourancheau.

Salle des fêtes de Guimps Guimps 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 60 12 80

English : Théâtre La Semeuse Guimps

Guimps La Semeuse Theatre since 1929: Le Futur en Parodie and La Famille en Or, two comedies by Olivier Tourancheau, and Ferme sous Haute tension, a comedy by Viviane Tardivel and Olivier Tourancheau.

