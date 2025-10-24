Théâtre : La soupe de légumes OPAR – Observatoire et Pôle d’Animation des Retraités Rennais Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« La soupe de légumes » de Arlette Huertas / L’attraction Chavagne Gisou, insouciante, loue une chambre chez Margot, femme taciturne et bourrue. La cohabitation va être difficile : confidences, co…

Gisou, insouciante, loue une chambre chez Margot, femme taciturne et bourrue. La cohabitation va être difficile : confidences, complicités mais aussi mensonges et humiliations. Leur cupidité et leur rivalité vont faire de cette maison une sorte de piège.

Réservation souhaitée au 02 99 54 22 23

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00

02 99 54 22 23 fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

OPAR – Observatoire et Pôle d’Animation des Retraités Rennais 62 rue de Dinan 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine