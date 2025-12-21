Théâtre La Soupière, Benney

Théâtre La Soupière

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:30:00

La Mairie et le Comités des fêtes de Benney vous propose la comédie familiale La Soupière de la Troupe du Hibou (Compagnie théâtrale de Chaligny) le vendredi 23 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Benney.

Pensez à réserver avant le 21 janvier au 03.83.25.00.89 (mairie) ou par SMS au 07.70.39.61.77

Tarifs Adultes 8€, enfant -12 ans 4€. Payement sur place.Tout public

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 00 89

English :

The Mairie and Comités des fêtes de Benney are pleased to present the family comedy La Soupière by the Troupe du Hibou (Compagnie théâtrale de Chaligny) on Friday January 23rd at 8:30pm at the Benney village hall.

Remember to book before January 21 at 03.83.25.00.89 (mairie) or by SMS at 07.70.39.61.77

Prices Adults: 8?, children under 12: 4? Payment on site.

