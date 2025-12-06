Théâtre la Soupière Salle des fêtes Hostun
Théâtre la Soupière
Salle des fêtes 11 saint Maurice Hostun Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Comédie de Robert Lamoureux, mise en scène de Daniel Munier.
Une comédie noire sur les secrets de famille et les luttes pour l’héritage !
Salle des fêtes 11 saint Maurice Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 20 29 06 danielmunier@hotmail.fr
English :
Comedy by Robert Lamoureux, directed by Daniel Munier.
A dark comedy about family secrets and the struggle for inheritance!
German :
Komödie von Robert Lamoureux, Regie: Daniel Munier.
Eine schwarze Komödie über Familiengeheimnisse und den Kampf um das Erbe!
Italiano :
Commedia di Robert Lamoureux, regia di Daniel Munier.
Una commedia dark sui segreti di famiglia e la lotta per l’eredità!
Espanol :
Comedia de Robert Lamoureux, dirigida por Daniel Munier.
Una comedia negra sobre secretos familiares y la lucha por la herencia
