Théâtre la Soupière Salle Henri Maret Jaillans

Théâtre la Soupière

Salle Henri Maret 50 route des Tonnets Jaillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Comédie de Robert Lamoureux, mise en scène de Daniel Munier.

Une comédie noire sur les secrets de famille et les luttes pour l’héritage !

Salle Henri Maret 50 route des Tonnets Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 20 29 06 danielmunier@hotmail.fr

English :

Comedy by Robert Lamoureux, directed by Daniel Munier.

A dark comedy about family secrets and the struggle for inheritance!

German :

Komödie von Robert Lamoureux, Regie: Daniel Munier.

Eine schwarze Komödie über Familiengeheimnisse und den Kampf um das Erbe!

Italiano :

Commedia di Robert Lamoureux, regia di Daniel Munier.

Una commedia dark sui segreti di famiglia e la lotta per l’eredità!

Espanol :

Comedia de Robert Lamoureux, dirigida por Daniel Munier.

Una comedia negra sobre secretos familiares y la lucha por la herencia

