Théâtre La Soupière Kaysersberg Vignoble

Théâtre La Soupière

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 21:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Comédie de boulevard dans laquelle un neveu et la servante de sa tante s’allient pour faire assassiner cette dernière afin d’hériter. S’ensuit une série de quiproquos.

Tante Violette vit seule dans une grande demeure du Bordelais, domaine qui ne produit rien mais qu’elle ne souhaite pas vendre. Elle a à son service Germaine, une jeune femme délurée dont elle ignore le passé. Germaine est courtisée par Clément, un gendarme qu’elle éconduit. Elle souhaite en fait faire sa vie avec Jean François Louy, fondé de pouvoir à la Banque Rothschild. Paul Dubard, le neveu de Tante Violette, dirige une entreprise de robinetterie en difficulté. Il propose à sa tante de vendre le domaine afin de bénéficier de liquidités. Devant le refus de la tante, Germaine intervient et propose un plan engager un tueur discret qui cassera la soupière , 50 % des bénéfices lui revenant. Mais rien ne se passe comme prévu.

Réservation après 18h au 06 08 35 15 34 0 .

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

A boulevard comedy in which a nephew and his aunt’s maid join forces to have her murdered in order to inherit her estate. A series of misunderstandings ensues.

German :

Boulevardkomödie, in der sich ein Neffe und das Dienstmädchen seiner Tante verbünden, um diese ermorden zu lassen, damit sie das Erbe antreten kann. Es folgt eine Reihe von Missverständnissen.

Italiano :

Una commedia da boulevard in cui un nipote e la cameriera della zia cospirano per far assassinare la zia al fine di ereditare il suo patrimonio. Ne consegue una serie di equivoci.

Espanol :

Comedia de bulevar en la que un sobrino y la criada de su tía conspiran para que ésta sea asesinada con el fin de heredar sus bienes. Se suceden una serie de malentendidos.

L’événement Théâtre La Soupière Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg