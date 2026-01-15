Théâtre La soupière La Tréfilerie La Couronne

Théâtre La soupière

La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

L’association Salut l’artiste présente, une pièce de théâtre de Robert Lamoureux La soupière .

La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23 patnoblecour@orange.fr

English :

The Salut l’artiste association presents Robert Lamoureux’s play La soupière .

