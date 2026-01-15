Théâtre La soupière La Tréfilerie La Couronne
Théâtre La soupière La Tréfilerie La Couronne samedi 17 janvier 2026.
Théâtre La soupière
La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
L’association Salut l’artiste présente, une pièce de théâtre de Robert Lamoureux La soupière .
La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23 patnoblecour@orange.fr
The Salut l’artiste association presents Robert Lamoureux’s play La soupière .
