Théâtre La Soupière Centre Socio-culturel Lacroix-sur-Meuse
Théâtre La Soupière Centre Socio-culturel Lacroix-sur-Meuse samedi 21 février 2026.
Théâtre La Soupière
Centre Socio-culturel 28 rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Théâtre à LacroixTout public
8 .
Centre Socio-culturel 28 rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 34 95 08 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater in Lacroix
L’événement Théâtre La Soupière Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-01-20 par OT COEUR DE LORRAINE