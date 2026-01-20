Théâtre La Soupière Centre Socio-culturel Lacroix-sur-Meuse

Théâtre La Soupière

Centre Socio-culturel 28 rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Théâtre à LacroixTout public

8 .

Centre Socio-culturel 28 rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 34 95 08 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater in Lacroix

L’événement Théâtre La Soupière Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-01-20 par OT COEUR DE LORRAINE