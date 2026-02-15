Théâtre La Souricière à Aiffres Aiffres

Théâtre La Souricière à Aiffres

Rue de la Baraudrie Aiffres Deux-Sèvres

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-06

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Le Théâtre de l’Entourloup’ d’Aiffres présente La Souricière , comédie policière d’Agatha Christie mise en scène par Pascal Laurent. Dans un manoir anglais transformé en hôtel, un meurtre installe le doute et la suspicion parmi les occupants. Ce huis clos mêle suspense et humour pour le plus grand plaisir du public. Les représentations auront lieu au Théâtre de l’Espace Jean Vilar à Aiffres, de fin février à fin mars. .

Rue de la Baraudrie Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 51 07

